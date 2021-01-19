Порошенко: вакцинація - головний національний проект і пріоритет на 2021

Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинація - поєднання цих кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження COVID-19.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні.

За його словами, у "Євросолідарності" є абсолютно конкретна програма дій. По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби. І четверте - обов’язкова вакцинація здорових.

"Поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Країна повернеться до нормального життя. Отже, вакцинація - головний національний проект і пріоритет на 2021 рік", - наголошує Петро Порошенко.

Крім того, він висловив стурбованість тим, що десятки країн вже вакцинуються. А українська влада тільки-но намагається стати в чергу.

"Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала президент Молдови Майя Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб - за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз", - додає Порошенко.

За його словами, фракції в обласних та міських радах вимагатимуть змін в місцевих бюджетах з метою виділити кошти на закупівлі вакцин, для того, щоб підстрахувати центральну владу. Він переконаний, економічна ситуація в Україні довгостроково залежить від масової вакцинації.

"Від цього залежить, чи виживе вагома частина дрібного бізнесу - кав’ярні, ресторани, туристична галузь, бо це мільйони робочих місць. Як почуватиметься сфера культури - концертна діяльність, театри. Спортивні заклади. Як швидко їхні працівники повернуться до нормального життя. Пропонований нами план із чотирьох пунктів дозволяє практикувати точкові адресні карантинні обмеження замість тотального локдауну", - додає Петро Порошенко.

Він також розповів, що щодня його телефон розривається від дзвінків з проханнями допомоги - то з киснем, то з ліками, то з лікарями, то з ліжками, то з грошима.

"За минулий рік мій благодійний фонд і компанії витратили до ста п’ятдесяти мільйонів власних коштів лише на боротьбу з ковідом. Тим часом мародери на пандемії майже тридцять мільярдів гривень з антиковідного фонду закатали в асфальт", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 січня, підтвердили 3 939 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 15 052 пацієнти.

Найбільше нових заражень зафіксували в Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях. Серед хворих 131 дитина і 238 медпрацівників. Також були госпіталізовані 801 пацієнт, 177 - померли.