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Порошенко: українці на Донбасі чекають контрнаступу ЗСУ

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Вівторок 19 липня 2022 19:25
Порошенко: українці на Донбасі чекають контрнаступу ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Українці на Донбасі чекають контрнаступу Збройних сил України. Ми можемо очікувати контрнаступу наприкінці липня - на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка під час візиту в Краматорськ.

"Чекаємо, що наприкінці липня - на початку серпня ми будемо бачити контрнаступ на Донбасі. Цього чекають всі українці, цього чекають не тільки в Краматорську, не тільки Донецька область, цього чекає вся Україна. Ми впевнені, що у наших ЗСУ все вийде. А від нас з вами залежить робити все можливе через волонтерську допомогу, через постачання пікапів, вантажівок, бронетехніки, дронів", - заявив Порошенко.

Своєю чергою, мер Краматорська підтвердив, що у місті настрій бойовий, люди готові боронити свою землю. Місто ніхто не здасть.

"8 років тому, коли місто було окуповане російськими окупантами на чолі з Гіркіним, проросійський настрій мало десь 40% населення. Так чи інакше, за 8 років плідної праці держави, влади на всіх рівнях призвело до того, що сьогодні, я вважаю, не більше ніж 5% населення може теоретично мати такий проросійський настрій", - розповів міський голова Олександр Гончаренко.

Порошенко: українці на Донбасі чекають контрнаступу ЗСУ

"Ми сьогодні ми були і в Слов‘янську, в Бахмуті, у багатьох селах. Мали зустріч з людьми. Людей менше, але починають повертатися потроху, чекають допомоги центральної і місцевої влади. І в ці важкі часи, безумовно, треба звернути на них увагу. Я сподіваюся, що з окупаційною владою ніхто залишатися не збирається", - додає Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста, щодня його залишають до 100 осіб.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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