У Порошенка вимагають скликання позачергової сесії Ради через спалах коронавірусу

Партія "Європейська солідарність" вимагає негайного скликання позачергової сесії Верховної ради через катастрофічну ситуацію з ростом рівня захворюваності на коронавірус.

Про це заявив народний депутат фракції Ростислав Павленко.

"Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про "закінчення епохи бідності" через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19", - наголосив він.

На його думку, керівництво країни продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи й бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни.

Також політик підкреслив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом не за призначенням.

"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - додає народний депутат.

"Європейська солідарність" наголошує, що в розпал пандемії головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу.

"Вимагаємо припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини.

Крім того, раніше повідомлялось, що у прокуратурі Харківської області виявили спалах коронавірусу.

Також в Тернопільській області в Петриківському геріатричному пансіонаті виявили спалах коронавірусу.