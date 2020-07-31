У Порошенка вимагають зібрати парламент через погіршення ситуації з коронавірусом 

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної ради у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, передає сайт політсили.

"Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам - найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин", - говорить Герасимов.

На його думку, депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед - про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

"Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівники. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", - додає він.

Політсила також наполягає, щоб Кабінет міністрів та Офіс президента прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

"Ще одне завдання парламенту - посилити контроль за діями некомпетентної, дилетантської та схильної до корупції виконавчої влади та створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат зі спеціального антикоронавірусного фонду. Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей", - резюмував він.

Нагадаємо, за вчора в Україні госпіталізували 261 людину, в якої діагностовано коронавірус. У МОЗ це назвали новим антирекордом.

Всього за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівників. Усього виявили 69 884 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 31 липня в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, але за вчора заразилися 1090 осіб.

Крім того, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - майже 1200 нових випадків.