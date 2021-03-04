Порошенко вимагає винести на засідання РНБО питання провалу COVID-вакцинації 

На найближчому засіданні РНБО мають бути розглянуті питання третьої хвилі пандемії в Україні та зриву вакцинації, а також різке загострення на Донбасі.

"Європейська солідарність" вимагає винести питання боротьби з пандемією, і зокрема вакцинації від ковіду на розгляд позачергового засідання РНБО. Це - ключове питання, від якого залежить безпека мільйонів українців, причому як медична, так і економічна", - наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що станом на 3 березня в Україні зафіксовано за добу 7235 нових хворих і 185 померлих.

"Нас накриває нова хвиля пандемії. Днями побував на Прикарпатті, передавав кисневі концентратори за антиковідною програмою нашої команди. Ситуація в цьому регіоні і в багатьох інших - критична. Лікарні заповнені більше, ніж на сто відсотків. Подекуди - ліжка вже в коридорах. Цілого року виявилося недостатньо, щоби влада належним чином підготувалася до все нових і нових спалахів хвороби", - констатує Порошенко.

За його словами, законтрактованих обсягів постачання вакцини не вистачить, щоб забезпечити колективний імунітет країни і розірвати ланцюг захворювання.

"Для цього треба прищепити 60-70% людей. Більшість європейських країн вийде на цей показник десь в середині поточного року. У нас же при теперішніх темпах це розтягнеться на довгі роки. Наша влада примудрилася розпочати щеплення ледве чи не останньою в Європі і пізніше багатьох азійських, африканських чи латиноамериканських країн", - зауважує п’ятий президент.

Порошенко також закликав владу негайно відреагувати на загострення ситуації на фронті.

"Найсвіжіші новини зі Сходу свідчать про те, що РНБО має знайти адекватну відповідь і на стрімке погіршення ситуації на Донбасі. Терористи видали офіційний наказ на ведення "попереджувального вогню" проти українців. Треба діяти", - резюмував Порошенко.