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Порошенко вимагає відкрити відомчі лікарні й "Феофанію" для хворих на COVID-19

Автор: РБК-Україна

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вимагає від уряду протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та "Феофанію" для прийому хворих на COVID-19.

Про це він заявив з трибуни Верховної ради.

"За 72 години, і це моє звернення до прем’єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з "Феофанією", де рішення має прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні", - вимагає лідер "Європейської солідарності".

За його словами, у влади було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоб якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого.

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"Ні ШВЛів, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я наголошую - це злочин. І ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже двісті померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях. Померлих в лікарнях, бо немає кисню, бо вони задихнулися. Захворілих, бо немає засобів захисту", - наголошує Порошенко.

П’ятий президент закликав припинити "Велике будівництво" з найдорожчою вартістю кілометра і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, "яка зобов’язує безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 9850 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Так, найбільше випадків виявили Києві (+983), Харківській (+771), Хмельницькій (+550), Запорізькій (+523) та Донецькій (+506) областях.

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