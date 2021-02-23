Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури
Вирок активісту Сергію Стерненку - це не просто вибіркове правосуддя. Це наслідок впливу поплічників Віктора Януковича на нинішню владу.
Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook.
За його словами, особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
"Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури й протидіяв планам зі створення Новоросії", - заявив Порошенко.
Порошенко також вимагає від президента усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди.
"Верховна рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, активіста засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини. У активіста конфіскують половину майна.
Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Зазначимо, в 2018 році на Стерненка було скоєно відразу три замахи. В ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, що захищався.