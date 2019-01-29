Порошенко став об’єктом персональної ненависті Путіна, - експерт

Порошенко переграв Путіна у військово-дипломатичному протистоянні, вважає експерт

Президент Украины Петр Порошенко переиграл своего российского коллегу Владимира Путина в военно-дипломатическом противостоянии. Об этом заявил выдающийся украинский ученый Юрий Щербак во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент РБК-Украина.

"Объектом персональной ненависти украинофоба Путина стал президент Порошенко. Ненависть эта личная и токсичная, обусловлена неуступчивой позицией президента Украины, его эффективными усилиями в организации противодействия российской агрессии. Давайте сегодня прямо скажем, что президент Порошенко переиграл Путина во многих компонентах военно-дипломатической борьбы. И спасибо ему за это", - заявил Щербак.

Он также призвал граждан Украины поддержать на следующих выборах Петра Порошенко.

"Исходя из жизненных интересов нации и государства я призываю в это время судьбоносного выбора поддержать Верховного главнокомандующего, президента Украины Петра Порошенко и голосовать за него на следующих выборах", - подчеркнул ученый.