Порошенко і Штайнмайер закликали звільнити українських політв'язнів у РФ

Глави України і Німеччини закликали звільнити Сенцова, Сущенко, Балуха та інших

Президент України Петро Порошенко і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликали звільнити українських ув'язнених в Росії, а також у аннексированном Криму та на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомив Порошенко в Twitter.

"Разом з президентом Республіки Німеччина наголошуємо на необхідності якомога швидше звільнити наших військових, активістів та волонтерів, яких утримують на окупованій території, а також політичних в’язнів у Криму та у в’язницях РФ. Зокрема Сенцова, Сущенка, Балуха та інших", - повідомив Порошенко.

Разом з Президентом Республіки Німеччина наголошуємо на необхідності якомога швидше звільнити наших військових, активістів та волонтерів, яких утримують на окупованій території, а також політичних в'язнів у Криму та у в язницях РФ. Зокрема Сенцова, Сущенка, Балуха та інших — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, президент Німеччини приїхав з офіційним візитом в Україну. Візит триватиме до 30 травня. В ході зустрічі Порошенко і Штайнмайер повинні обговорити питання розміщення миротворців ООН на Донбасі. Також глави держав обговорять широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього співробітництва та шляхи подальшої підтримки Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України.