Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко і Штайнмайер закликали звільнити українських політв'язнів у РФ

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 14:06
Фото: Порошенко і Штайнмайер (twitter.com/STsegolko)
Фото: Порошенко і Штайнмайер (twitter.com/STsegolko)

Глави України і Німеччини закликали звільнити Сенцова, Сущенко, Балуха та інших

Президент України Петро Порошенко і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликали звільнити українських ув'язнених в Росії, а також у аннексированном Криму та на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомив Порошенко в Twitter.

"Разом з президентом Республіки Німеччина наголошуємо на необхідності якомога швидше звільнити наших військових, активістів та волонтерів, яких утримують на окупованій території, а також політичних в’язнів у Криму та у в’язницях РФ. Зокрема Сенцова, Сущенка, Балуха та інших", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, президент Німеччини приїхав з офіційним візитом в Україну. Візит триватиме до 30 травня. В ході зустрічі Порошенко і Штайнмайер повинні обговорити питання розміщення миротворців ООН на Донбасі. Також глави держав обговорять широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього співробітництва та шляхи подальшої підтримки Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заступник глави АП проведе переговори у Берліні щодо зустрічі у нормандському форматі За час незалежності загинули понад 30 миротворців ООН з України, - Порошенко
Теги публікації: Порошенко Петро, Штайнмайер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top