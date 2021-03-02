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Порошенко пустив Медведчука до влади в Україні, - Аваков

Автор: Даша Харченко

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що владу депутату від ОПЗЖ і куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку дав колишній президент Петро Порошенко. Це стосувалось того, що Медведчук займався обміном полоненими.

Про це йшлося в інтерв'ю Авакова для 1+1 .

На думку міністра, Порошенко сприяв тому, щоб дати владу Медведчуку через його вплив на процес обміну полоненими з Росією.

"Медведчук цим всім займається для того, щоб повернутися до влади. Петро Олексійович намагався підпорядкувати цей механізм, думаючи вирішити якісь свої проблеми. Він дав Медведчуку ту силу, якої не мав. Де Медведчук був після революції? Ніде", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, Аваков також прокоментував публікацію запису нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. За словами міністра, це не останній запис їх розмов.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що загострення ситуації на Донбасі пов'язано з санкціями щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.

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Новини України Арсен АваковВіктор МедведчукПорошенко Петрообмін полоненими
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