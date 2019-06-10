У Порошенка закликали Зеленського захищати принцип "нічого про Україну без України"

Екс заступник глави АП з питань міжнародної політики Костянтин Єлісєєв підсумував третій тиждень міжнародної політики президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Він відзначив, що брюссельський візит завершився із плюсом, проте критично важливий для української державності напрям мирного врегулювання на Донбасі спровокував хвилю серйозних непорозумінь у суспільстві та запитань у наших партнерів.

Єлісєєв вважає, що "результати засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську викликали, щонайменше, великі знаки запитання до авторів ідей щодо заборони на вогонь у відповідь і відновлення економічних контактів з окупованими Росією територіями. Замість того, щоб твердо слідувати державницькій позиції, зафіксованій рішенням РНБО, ця новина була ще й подана як "вперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно".

"І жодних слів про встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню чи повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам. Незграбні спроби надати додаткові роз’яснення цих пропозицій лише посилили відчуття про тестування або командою Зеленського, або Кремлем психологічних меж сприйняття українцями можливих поступок, аж до капітуляції. Схоже на "референдум", і тому будемо уважно спостерігати".

Єлісєєв оцінює як невдалу заяву президента Зеленського про нібито втрату контролю Росією над своїми ж "найманцями" на Донбасі.

"Смерть українських захисників від забороненої Мінськими домовленостями зброї очевидний сигнал – не час для словесних експериментів. Офіційна мова Києва щодо Москви вже вивірена роками кривавих протистоянь на фронті. З власного дипломатичного досвіду знаю, що Москва все чітко контролює на окупованих територіях. На жаль, ці неоднозначні заяви ще 'аукнуться' на наступних перемовинах у Мінську за два тижні. Прогнозую, що українська сторона буде звинувачена російською стороною у непослідовності та зриві домовленостей", - сказав він.