У Порошенка закликали передбачити кошти на закупівлю патентів препаратів від COVID-19

"Ми ще раз вимагаємо скликати засідання РНБО і за участі найкращих медиків, лідерів усіх парламентських фракцій розробити план надзвичайних дій із порятунку країни від епідемії, - заявили в партії.

Водночас партія наголошує, що боротьба з ковідом не може перетворюватися на піарні розбірки з опозицією.

"Боротьба з ковідом - це серйозне завдання для влади і тест для неї на спроможність захищати свою країну і свій народ", - резюмували у "Євросолідарності".