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У Порошенка закликали передбачити кошти на закупівлю патентів препаратів від COVID-19

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 11:48
У Порошенка закликали передбачити кошти на закупівлю патентів препаратів від COVID-19 Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "Європейська солідарність" закликає владу передбачити зміни у бюджеті для закупівлі патентів на виробництво вже існуючих препаратів проти коронавірусу, так і на розробку вітчизняної вакцини.

Про це йдеться у заяві партії "Євросолідарність" на офіційному сайті.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня виявили ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому за минулу добу госпіталізували 5 000 пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в лікарнях по всій країні проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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