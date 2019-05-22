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Порошенко закликав Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ

Новини » Політика    22.05.2019 - 19:56
Порошенко закликав Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко дав пораду Зеленському

Петро Порошенко порадив команді діючого президента Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією. Про це Порошенко заявив журналістам 22 травня.

"Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки", - зазначив Порошенко.

На його думку, заяви про можливий референдум голови Адміністрації президента Андрія Богдана щодо мирних угод з РФ "були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави".

Порошенко впевнений, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років.

"Україна понад усе, Росія - агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку", - сказав він.

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Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко Петро
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