Порошенко закликав задіяти відомчі лікарні для прийому хворих на COVID-19

Влада має відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Держприкордонслужби, "Укрзалізниці" та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірус українців.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в лікарнях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі - і там немає хворих на коронавірус. В той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", - говорить Порошенко.

За його словами, коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень - це не просто так.

"Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", - додав Порошенко.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. У понеділок підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.