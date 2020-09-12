Порошенко закликав владу витрачати кошти Фонду боротьби з COVID-19 за призначенням

Партія "Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко, передає прес-служба.

"Усі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього Фонд і був створений - не для корупції, не для "відосиків" і не для будівництва доріг. Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я і забезпечити лікарні усім необхідним для подолання пандемії. Вимагаємо розслідувати усі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності", - підкреслив Порошенко.

За його словами, влада забрала кошти з освіти, і тепер вчителі та діти залишилися без засобів індивідуального захисту.

"1 вересня діти пішли до школи. А у березні влада зняла з освіти п’ять мільярдів гривень. Ви думаєте, державний бюджет витратив хоча б гривню на забезпечення епідеміологічної безпеки у навчальних закладах? Мільйони дітей і сотні тисяч вчителів залишені сам на сам з цією проблемою. Натомість левову частку грошей, які парламент навесні виділив на протидію COVID-19, те, що не встигли розкрасти, - вирішили витратити на будівництво доріг. Для чого? Щоб перед виборами урочисто перерізати стрічки", - додав Порошенко.

Також Порошенко нагадав про обіцяні доплати медикам, які працюють з інфікованими на коронавірус.

"Треба забезпечити справедливі доплати медпрацівникам, які стоять на передньому краї боротьби з коронавірусом. Нагадаю, це мають бути 300 відсотків до зарплати. Забезпечити масове тестування - медичних працівників, педагогів і вихователів дитячих садочків, військових на передовій. І припинити перекладати відповідальність на місцеві органи влади, на лікарів і самих громадян", - закликав Порошенко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу 3103 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражених у Харківській, Тернопільській областях, а також у Києві.

Загальне число заражених з початку пандемії становить 151 859. Побороли хворобу 68 346 осіб, з яких 1341 - за останні 24 години.