Порошенко закликав владу зосередитись на забезпеченні лікарень для COVID-протидії

"Перш за все я хотів би щиро подякувати кожному з вас за ту величезну роботу, яку ви робите, рятуючи життя людей, допомагаючи, захищаючи людей і Україну. Ви працюєте у надзвичайно складних умовах, у які, на жаль, поставила лікарів некомпетентна і злодійкувата влада. Заповнені лікарні, відсутність вільних ліжок, обладнаних киснем, махлювання влади із доплатами", - заявив Порошенко.

На його думку, соціальний захист медиків має бути пріорітетом влади.

"Ми вимагаємо, щоб наш закон, який вже рік знаходиться у Верховній паді за моїм підписом і за підписом всієї нашої команди, де ми страхуємо лікарів. Не лише родини лікарів, які віддали свої життя на цьому фронті. А той лікар, який захворів і одужав, отримає відповідну страхову компенсацію як воїн, якого було поранено. Ми це запровадили у 2014 і ми вимагаємо, щоб зараз було виплачено все до копійки, все, що обіцяли - і 300% надбавки, і запровадили страхування лікарів", - наголосив Порошенко.

Він також закликав медиків передати свої пропозиції і зауваження, які фракція "ЄС" сформує у вигляді законодавчих ініціатив і додатково запропонує під час позачергового засідання Верховної ради. Зокрема, під час зустрічі медики порушили питання відсутності ковідних доплат сімейним лікарям на первинній ланці.

"Моє перебування тут для того, щоб почути ваші думки, поради, як сьогодні різко збільшити довіру до лікарів. Як провести комунікаційну стратегію, в першу чергу із залученням лікарів. Я твердо переконаний, що саме ваші поради допоможуть подолати дилетантські розміркування влади, які де-факто позбавляють українців права на те, щоб дихати, і врешті-решт права на те, щоб жити. Для цього треба вести чесну, відверту розмову з лікарями в кожній області", - наголосив Порошенко.