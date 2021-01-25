Порошенко закликав Раду запровадити кримінальну відповідальність за шахрайство з вакцинуванням

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко презентував стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу. Він закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких - це пандемія COVID-19.

Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

Порошенко переконаний: за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.

"Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік", - наголосив Порошенко.

Порошенко зауважив, що Україна заплатила життями людей за бездіяльність влади.

"Рік тому нас проінформували про те, що країна має десятки мільйонів тестів, і це була брехня. Влада України фальсифікує статистику шляхом обмеження тестів. Нещодавно отримана переписка між Офісом президента і Міністерством закордонних справ, яка свідчить, що в травні минулого року Європейський союз пропонував Україні взяти участь у фінансуванні шляхом невеликого внеску на закупівлю вакцин. І оскільки кошти потрібно було цій владі спрямовувати на "Велике крадівництво" з відкатами, закупівля вакцин не була профінансована. Сьогодні Україна залишилася чи не єдина серед країн, де ще не почалася вакцинація", - додав Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.

"Пункт перший - це тотальне тестування. Після цього - ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем", - заявив Порошенко.

Він також зауважив, що з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась.

"Ми маємо до вересня завершити вакцинацію, і зараз уряд має якомога швидше розпочати вакцинацію безпечними ліками", - додав він.

Порошенко вважає, що необхідно за прикладом програми "Доступні ліки" обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.

Крім того, "Європейська солідарність" ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням від ковіду.

"Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг - хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику", - говорить Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко запропонував стратегію подолання наслідків пандемії, яка передбачає тотальне тестування, якісну діагностику, контрольовану самоізоляцію безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинацію.

"Європейська солідарність" у парламенті вимагає також встановити державне регулювання цін на тести, медикаменти і вакцину від коронавірусу.