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Порошенко закликав профінансувати виробництво COVID-вакцини в Україні

Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав владу до негайних стратегічних кроків у боротьбі з пандемією коронавірусу. Ситуація потребує негайного засідання РНБО за участі керівників усіх фракцій.

Про це Порошенко заявив з трибуни Верховної ради, передає РБК-Україна.

За його словами, рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії. Але більшість країн за цей час створили необхідну систему захисту людей.

"Є держави, де провакциновано 50% населення, більшість країн Європи перевищило показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні - лічені долі відсотка", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що у світі триває жорстка конкуренція за доступ до вакцин, яку Україна програє.

"Ми вимагаємо об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної ради. Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Зазначимо, вакцинація в Україні почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва Covishield. Минулого тижня Індія призупинила експорт вакцини.

Раніше "Європейська солідарність" пропонувала свій антиковідний план. В нього входять: тотальне тестування, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинація тощо.

Також у "Євросолідарності" вимагають розслідувати розкрадання антиковідного фонду, забезпечити медпрацівникам повноцінне страхування та 300-відсоткові доплати.

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