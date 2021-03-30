Порошенко закликав профінансувати виробництво COVID-вакцини в Україні

За його словами, рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії. Але більшість країн за цей час створили необхідну систему захисту людей.

"Є держави, де провакциновано 50% населення, більшість країн Європи перевищило показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні - лічені долі відсотка", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що у світі триває жорстка конкуренція за доступ до вакцин, яку Україна програє.

"Ми вимагаємо об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної ради. Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх", - заявив Порошенко.