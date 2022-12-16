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Порошенко привез грузовики с прицепами в бригаду артразведки на восточный фронт

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Пятница 16 декабря 2022 19:45
Порошенко привез грузовики с прицепами в бригаду артразведки на восточный фронт Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко на восточном фронте передал бойцам 15-й отдельной бригады артразведки три DAFа и два прицепа, а также специальное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"К нам обратились с просьбой, чтобы мы снабдили бригаду автомобильной техникой. Поэтому мы передаем три DAFа и два прицепа со специальным оборудованием, которое повысит эффективность действия бригады. Я с удовольствием вручаю ключи", - заявил Порошенко.

Военные бригады поблагодарили за оказанную помощь, отметив, что грузовики очень необходимы для эффективного выполнения задач.

Порошенко привез грузовики с прицепами в бригаду артразведки на восточный фронт

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали более двухсот грузовиков Leyland DAF. Автомобили после техосмотра перевозятся в Польшу, а оттуда - в Украину.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта.

В августе Фонд Порошенко и волонтеры договорились с производителями о программе поставки в украинскую армию комплексов БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты" на базе беспилотников Poseidon.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

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