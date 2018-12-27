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Порошенко присвоїв ім'я литовсько-польсько-української військовій частині

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 18:53
Порошенко присвоїв ім'я литовсько-польсько-української військовій частині
Фото: литовсько-польсько-українська бригада (wikipedia/LITPOLUKRBRIG_Anaconda)

Спільна військова частина України, Литви і Польщі буде носити ім'я Костянтина Острозького

Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про ратифікацію угоди про внесення змін в угоду між урядом Литви, Польщі та Кабінетом міністрів України про створення спільної військової частини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Відповідну угоду було прийнято 5 жовтня 2017 року в Любліні. Документом вносяться зміни до преамбули основного угоди, якими спільної військової частини дається ім'я гетьмана Костянтина Острозького.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна рада підтримала за основу і в цілому законопроект №0200 про ратифікацію угоди між урядами Литви, Польщі й України і про внесення змін в угоду про створення спільної військової частини.

Проект закону ставили на голосування двічі - спочатку депутати віддали 219 голосів. З другого разу вже проголосували 230 нардепів.

Ратифікація цієї угоди дозволить сторонам створити спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня імені великого ветьмана Костянтина Острозького.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що реалізація закону не вплине на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

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