У Порошенка попередили владу про пастку Кремля

Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи через так звану "формулу Штайнмаєра" провести місцеві вибори на окупованих територіях. Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи, через так звану формулу Штайнмаєра, провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього виконання всіх безпекових умов для таких виборів. Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку", – підкреслила вона.

Геращенко зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися "формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка".

"Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна – ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання", – підкреслила співголова фракції.

Вона наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.

"Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз – коли нам говорять, що діє перемир’я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, велика авантюра", – сказала Геращенко.

За її словами, якщо йдеться про так звані "формули Штайнмаєра", які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як "вибори в цілому можуть бути визнані демократичними".

"Ми знаємо, що таке визнані світом демократичні вибори, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке "в цілому визнані" Російською Федерацією. Це як кажуть – дві великі різниці", – зауважила парламентар.

"Тому ми категорично проти подібних речей. Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди "Гіві", "Мотороли", буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України", - сказала нардеп.

Вона підкреслила, що станом на сьогодні немає відповіді на питання участі переселенців, українських політичних сил, медіа.

"Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки – воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна", – зазначила Геращенко.