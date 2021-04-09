Порошенко представив розширений план боротьби з коронавірусом

За його словами, перш за все треба швидко отримати достатню кількість вакцин, яка дозволить сформувати колективний імунітет.

"До червня можна отримати понад 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", - заявив Порошенко.

Він також запропонував звернутися до керівництва компанії Novavax, урядів дружніх країн, які завершують вакцинацію для термінового надання Україні ще 10 мільйонів доз вакцин. Для цього треба збільшити видатки на закупівлю вакцин щонайменш на 5 млрд грн, для чого необхідно внести зміни до державного бюджету України.

Водночас Україна має негайно створити інфраструктуру вакцинації, вважає Порошенко.

"Серед пропозицій, які розробила "Європейська солідарність", - не лише забезпечити наявність вакцини, але й ретельно пропрацювати логістику для того, щоб сотні тисяч українців щоденно мали можливість зробити щеплення. Підготувати інфраструктуру від холодильників до транспорту, від обладнання пунктів вакцинації до навчання персоналу зараз і вже", - переконаний він.

Крім того, Порошенко наполягає на проведенні засідання РНБО із залученням представників парламентських фракцій. Затвердження і виконання дієвого плану щодо підготовки пунктів щеплення, холодильних установок, транспорту, навчання медичного персоналу та інших питань.

Ще одне нагальне завдання - розширення кількості лікарняних ліжок із підведеним киснем. Для цього Порошенко закликає відкрити для пацієнтів з COVID-19 відомчих лікарень.

Порошенко також вимагає забезпечити соціальний захист медиків у повному обсязі. "Ми вимагаємо застрахувати не тільки життя, як це було зроблено на нашу вимогу, а й здоров’я лікарів. Наш законопроект вже рік лежить у Верховній раді", - нагадав Порошенко.

Окрім цього, Порошенко закликає укласти контракти щодо постачання в Україну ліків проти COVID-19 після завершення їх випробовування.

Важливо також забезпечити економічний захист громадян, які потерпають від наслідків пандемії, переконаний Порошенко.

"Нам треба зараз захистити людей шляхом продовження податкової знижки для фізичних осіб на 2021 рік і особливості оподаткування юридичних осіб для тих, хто надає зараз благодійну допомогу хворим і лікарням. Вирахувати видатки родин на тести і лікування ковіду з базового оподаткування фізичних осіб, забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я, заклади освіти, забезпечити пенсіонерів, багатодітні родини", - повідомив Порошенко.

Разом з тим, п’ятий президент закликає владу розробити та узгодити з міжнародними партнерами паспорт вакцинації, який почне діяти в Євросоюзі з 15 червня 2021 року.

"Ми вимагаємо терміново розробити угоду з партнерами, перш за все з Євросоюзом, паспорти вакцинації і щоб вакциновані наші громадяни могли відновити ділові, навчальні, родинні та інші контакти з цивілізованим світом", - наголошує Порошенко.

Ще він закликав забезпечити муніципальний та комерційний доступ до вакцин. При цьому необхідно встановити обмеження на ціну вакцин, тестів, ліків і передбачити відповідальність за оборудки з вакцинами.

Порошенко також прогнозує, що щеплення треба буде періодично повторювати. Вихід з цього - власне виробництво вакцин.

На його думку, необхідно запровадити механізми державно-приватного партнерства для інвестування у виробництво вакцин на території України, створення для цього виробничих потужностей, придбання необхідних ліцензій.