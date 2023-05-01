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Порошенко объяснил, почему блокирование украинского экспорта выгодно пропутинским силам в Европе

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Проблему с украинским аграрным экспортом в страны ЕС нужно немедленно решать, и это только вопрос денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью TVP World.

По словам Порошенко, этот вопрос можно решить либо из-за дотации фермерам, либо из-за выкупа украинского зерна Еврокомиссией для гуманитарных нужд.

"Мы должны быть решительными. Мы должны найти решение на уровне Европейской комиссии. Мы точно не ожидаем от Польши какой-либо проблемы, а ожидаем, что Польша будет выступать за это. Я дал свои советы польским чиновникам, и мы пытаемся давать те же советы еврокомиссарам, как это делать, но нам нужно сделать это срочно", - подчеркнул Порошенко.

По его убеждению. мы не должны давать пропутинским силам использовать этот спор в свою пользу.

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Петр ПорошенкоЭлектроэнергия