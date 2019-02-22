Порошенко відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрбригу

На 22 лютого запланований робочий візит Порошенка до Республіки Польща

22 февраля 2019 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша с целью посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Как отмечается, в ходе визита Порошенко проведет трехсторонний саммит с президентами Республики Польша и Литовской Республики А.Дудой и Д.Грибаускайте.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 21 февраля, начнется официальный двухдневный визит президента Литвы Дали Грибаускайте в Польше. Она, в частности, обсудит создание Польско-литовского совета министров обороны.

Кроме того, целью визита Грибаускайте в Польше будет подписание двух договоров - об обмене информацией по мониторингу воздушного пространства, а также об аффилиации бригад Польши и Литвы внутри НАТО.