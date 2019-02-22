Порошенко відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрбригу

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

На 22 лютого запланований робочий візит Порошенка до Республіки Польща

22 лютого 2019 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіка Польща з метою відвідання штаб-квартири литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрБриг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Як зазначається, в ході візиту Порошенко проведе тристоронній саміт з президентами Республіки Польща та Литовської Республіки А.Дудою та Д.Грібаускайте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у четвер, 21 лютого, почнеться офіційний дводенний візит президента Литви Далі Грибаускайте до Польщі. Вона, зокрема, обговорить створення Польсько-литовської ради міністрів оборони.

Крім того, метою візиту Грібаускайте до Польщі буде підписання двох договорів - про обмін інформацією щодо моніторингу повітряного простору, а також про афіліацію бригад Польщі та Литви всередині НАТО.