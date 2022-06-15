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Порошенко показав черговий вантаж для фронту

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Порошенка передав черговий вантаж для фронту. Цього разу бійцям двох батальйонів відправляють бронежилети, шоломи, генератори і навіть морозильні камери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Звичайна, щоденна, буденна робота. Хочемо показати вам - це військовою мовою називається "фуфайка з коротким рукавом". Насправді це футболки, тисяча футболок, які йдуть у війська, в наші батальйони на схід. Це - вже традиційні бронежилети. Вони рятують життя і здоров’я наших захисників. Це - дощовики. Зараз це теж дуже цінна річ. Їх також декілька сотень, вони також виїжджають на схід", - написав Порошенко.

Загалом цього разу на фронт відправили 200 бронежилетів та 200 шоломів, 1000 комплектів нижньої білизни, 300 дощовиків, півсотні РПС, укомплектованих підсумками, наплічними під вистріли РПГ, 10 комплектів газових плит з балонами та дві морозильні камери.

З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України