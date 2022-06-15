ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко показав черговий вантаж для фронту

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 19:11
Порошенко показав черговий вантаж для фронту Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Порошенка передав черговий вантаж для фронту. Цього разу бійцям двох батальйонів відправляють бронежилети, шоломи, генератори і навіть морозильні камери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Звичайна, щоденна, буденна робота. Хочемо показати вам - це військовою мовою називається "фуфайка з коротким рукавом". Насправді це футболки, тисяча футболок, які йдуть у війська, в наші батальйони на схід. Це - вже традиційні бронежилети. Вони рятують життя і здоров’я наших захисників. Це - дощовики. Зараз це теж дуже цінна річ. Їх також декілька сотень, вони також виїжджають на схід", - написав Порошенко.

Порошенко показав черговий вантаж для фронту

Загалом цього разу на фронт відправили 200 бронежилетів та 200 шоломів, 1000 комплектів нижньої білизни, 300 дощовиків, півсотні РПС, укомплектованих підсумками, наплічними під вистріли РПГ, 10 комплектів газових плит з балонами та дві морозильні камери.

З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського