Порошенко підписав закон про дозвіл трансплантації органів тільки за згодою донора

Голова держави підписав проект закону 19 червня

Президент Петро Порошенко 19 червня 2018 року підписав законопроект №2386а-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, останній етап проходження документу - повернуто з підписом від президента.

Зміст закону

Так, законом визначається, що після надання письмової згоди особі надається карта потенційного донора, і інформація про нього вноситься в Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Інформація буде конфіденційною. При цьому пропонується передбачити, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликано заявником.

Згідно з документом, при кожному закладі охорони здоров'я (акредитованому міністерством) будуть створені спеціалізовані об'єднання трансплантології, а також буде введено обов'язкове функціонування у цих закладах етичних комітетів.

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини і тварини буде каратися штрафом до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати посади та займатися відповідною діяльністю на термін до 3 років або без такого. При цьому вилучення у людини шляхом примусу або обману органів з метою трансплантації буде каратися позбавленням волі до 5 років. За ті самі дії, вчинені щодо особи в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності, пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років.

Підкреслимо, передбачається, що за незаконну торгівлю органами та іншими анатомічними матеріалами каратимуть позбавленням волі на строк 5 років. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 17 травня Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію. За документ проголосували 255 парламентарів.