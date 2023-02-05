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Порошенко передал терминалы Starlink и рации в новую бригаду ДШВ

Фото: Вальтер Шеффер и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал новой бригаде Десантно-штурмовых войск терминалы Starlink и радиостанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"У нашей борьбы нет выходных. Просто сейчас формируется новая бригада ДШВ. В ее руководстве и составе - мои собратья и старые друзья. Это - Вальтер Шеффер, с которым мы вместе в Черновцах сделали много полезных дел. И легендарный военный с позывным "Батя". И я с радостью откликнулся закрыть их потребности прямо сейчас", - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF.

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Петр Порошенко