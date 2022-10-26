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Порошенко передал еще два комплекса беспилотников на базе БПЛА "Poseidon" в войска

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко передал еще два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты" на базе БПЛА "Poseidon" в войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Он также отметил, что техника хорошо прошла официальные испытания, а через несколько дней состоится выпуск специалистов по управлению этими комплексами.

"Дополнительно к этому - 4 станции управления беспилотными аппаратами. Еще есть и специальные, первые пришедшие комплексы дистанционного управления, которые делают работу пилота и оператора гораздо более комфортной. И если вы увидите то, что здесь есть внизу, - это уже элементы ударного дрона", - заявил Порошенко.

Как известно, в августе Порошенко сообщил о большом контракте с производителями беспилотников. Подразделениям десантно-штурмовых войск уже передали три подобных комплекса. Средства на БПЛА собирают волонтеры ОО "Справа громад", Фонд Порошенко удваивает собранную сумму.

В целом с 24 февраля Фонд Порошенко, Roshen и волонтеры ОО "Справа громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины