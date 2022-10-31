Порошенко передал пикап в батальон, отправляющийся на передовую

"В одной из последних поездок на фронт я увидел пикап - избитый, помятый и почти полностью сожженный. Так выглядел автомобиль Вооруженных сил Украины. Эти "травм" машина получила в бою, но ни один боец в ней не погиб. Именно поэтому практически каждый день мы передаем пикапы на фронт для разных бригад. Сегодня - это Ford-150, который является одним из тех пикапов, которые перевозят большие грузы, и эта машина не просто будет ехать напролом, но и сохранит жизнь украинских воинов, потому что лучше купить еще десятки и сотни. пикапов, чем слышно, что у нас снова есть погибшие", - написал Порошенко.