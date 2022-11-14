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Порошенко передал комплекс БПЛА разведчикам, которые первыми вошли в Снегиревку

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко передал комплекс БПЛА Poseidon разведчикам 131 батальона, который участвовал в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Для меня было честью сегодня встретиться с ребятами, пообщаться, пожать руки и передать комплект Poseidon с тремя боевыми "птичками". Наша команда передает усовершенствованный комплекс с обновленным программным обеспечением. Бойцы 131-го разведбата прошли тщательное обучение. И мы их сегодня поздравляем. потому что это первый выпуск нашей совместной программы по подготовке операторов для "Посейдона", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что комплексы прошли очень строгое испытание в противодействии враждебному РЭБу.

"Мы продолжаем модернизацию. А личному составу разведбата я хочу передать слова искренней благодарности от всех украинцев за героические действия по освобождению Снегиревки и освобождению Херсонской области. Мы гордимся вами", - добавил политик.

Напомним, 16 августа Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.

Средства на БПЛА собирают волонтеры ОО "Справа Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму. В рамках проекта "Очі Арти" также проводится подготовка операторов для этих БПЛА.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины