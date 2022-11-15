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Порошенко передал помощь 12 подразделениям ВСУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал помощь 12 подразделениям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Порошенко.

"На этот раз мы встретились в другом месте, потому что там, где базировались наши - не осталось ничего. Все уничтожено российскими ракетами. Корректировщика огня нашли и поймали. А что с ним сделали - так и не сказали, но очень надеемся, что он получит соизмеримое наказание", - рассказал Порошенко.

По его словам, кроме грузовиков DAF, по которым будут перевозить боекомплект, подразделениям привезли бронированный бус, кариматы, буржуйки, генераторы, украинские флаги.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили большой груз для восточного фронта - в войска передали грузовики, пикапы, дизель-генераторы, машину скорой помощи, спальные мешки, буржуйки и другое снаряжение.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины