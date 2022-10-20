Порошенко передал быйцам 46-й бригады ДШВ дроны, рации, генераторы и "скорую"

Фонд Порошенко совместно с волонтерами "Справа громад" передали бойцам 46-й десантно-штурмовой бригады 25 дронов Autel, квадрокоптеры, рации и "скорую".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Мой друг, патриот и воин Александр Погребиский (депутат Киевсовета, десантник, один из лидеров ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию", - ред.) знает, как это, когда после поля боя ты оказываешься в карете скорой. Несколько месяцев назад он получил контузию, но наши профессиональные врачи оказали ему своевременную помощь. И сегодня я пригласил Александра, чтобы вручить ключи от кареты скорой помощи - когда-то спасшей и его. Машина полностью укомплектована, чтобы осуществить реанимацию, спасти жизнь украинского защитника", - заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" отправили в бригады вдоль линии фронта большой груз.
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