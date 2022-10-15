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Порошенко передал бойцам 10-й Горно-штурмовой бригады два грузовика DAF

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко в Славянске передал бойцам 10-й Горно-штурмовой бригады два грузовика DAF, а также буржуйки, генераторы, спальные мешки и другое военное снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сейчас очень тяжело на фронте - много товарищей погибает, много раненых. Несмотря на это, держатся. Помогает сила духа, военное братство и поддержка и вера украинцев", - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" привезли в бригады вдоль линии фронта большой груз.

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Петр Порошенко