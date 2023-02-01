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Порошенко передал артиллеристам еще один супертягач Oshkosh

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко передал в 43-ю артиллерийскую бригаду еще один танковый тягач Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Скажу честно: уже столько техники видел за свою жизнь, но самый большой в мире танковый тягач Oshkosh меня поражает каждый раз. Его величие и мощь особенно видны на фронте, где с его помощью наши артиллеристы перевозят САУ или другую тяжелую технику. И я буду счастлив, если совсем скоро он будет перевозить западные танки. Поскольку именно для танков он был создан", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщал о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon.

Также ранее стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

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