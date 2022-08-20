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Порошенко передав повітряно-десантній бригаді дрони та обладнання для зв’язку

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав бійцям повітряно-десантної бригади квадрокоптери та ретранслятор Motorola.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Прифронтове містечко на Донеччині. Ворог намагається нищити нас обстрілами та ракетами, але йому не зламати дух українського народу, тим більше дух Збройних Сил України. У цьому запевняють військові із повітряно-десантної бригади, які виконують тут завдання із контрнаступу", - написав Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа громад" придбали для Збройних сил України 350 квадрокоптерів Autel, а також пікапи, вантажівки та бронемашини.

Техніка вже на передовій, а волонтери з Фондом Порошенка працюють над новими багатомільйонними контрактами для ЗСУ. Загалом, з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.

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Петро Порошенко