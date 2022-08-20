Порошенко передав повітряно-десантній бригаді дрони та обладнання для зв’язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Прифронтове містечко на Донеччині. Ворог намагається нищити нас обстрілами та ракетами, але йому не зламати дух українського народу, тим більше дух Збройних Сил України. У цьому запевняють військові із повітряно-десантної бригади, які виконують тут завдання із контрнаступу", - написав Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа громад" придбали для Збройних сил України 350 квадрокоптерів Autel, а також пікапи, вантажівки та бронемашини.

Техніка вже на передовій, а волонтери з Фондом Порошенка працюють над новими багатомільйонними контрактами для ЗСУ. Загалом, з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.