Порошенко передав Вінницькому діагностичному центу ІФА-тести на антитіла до COVID-19

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав 5 тисяч високоточних ІФА-тестів для визначення антитіл до коронавірусу швейцарської фірми Roche у Вінницький міський лікувально-діагностичний центр. Фонд Порошенка загалом планує передати у місто 10 тисяч ІФА-тестів.

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає РБК-Україна.

"Перш за все мета мого приїзду - подякувати лікарям. Сьогодні вони стоять на передньому краї боротьби за здоров’я українців під час пандемії. З ризиком для життя вони йдуть у бій так само, як йдуть у бій наші воїни. Сьогодні лікарі потребують захисту. За останні 24 години більше сотні лікарів захворіли на коронавірус по країні. Чому це трапляється? Чому відсоток лікарів, які захворіли в Україні, набагато вищий, ніж у країнах світу? Тому що лікарі йдуть у бій незахищені", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для захисту медпрацівників були закуплені і оперативно доставлені в Україну 130 тисяч костюмів найвищої якості.

"11 610 костюмів отримала Вінниччина від нашого Фонду, від Рошену. Я думаю, що це врятувало життя багатьох і пацієнтів і лікарів. Вінниччина отримала і найсучасніші цифрові пересувні рентген-апарати для точної діагностики", - додав Порошенко.

Він також зазначив, що загалом Фондом Порошенка відновлено і закуплено нових 48 апаратів ШВЛ, придбано понад 3 тисяч пульсоксиметрів, антивірусні окуляри, маски. Втім, найбільш ефективні засоби протидії пандемії коронавірусу - це тести, зазначає політик.

"Саме через тести ми зможемо сконцентрувати наші зусилля в місцях, де є спалахи хвороби. І дуже швидко звільнити від карантину там, де хвороби немає, для того, щоб відновити нормальне економічне та соціальне життя країни", - додає Порошенко.

За його словами, ще 20 березня було обіцяно владою 10 мільйонів тестів, яких досі в Україні немає.

"За три місяці проведено трохи понад триста тисяч тестувань. Це недостатньо, бо Україна займає останнє місце в Європі за кількістю тестувань. Я вийшов на керівництво всесвітньо відомої швейцарської корпорації Roche і попросив, щоб нам надали найсучасніші і найнадійніші швейцарські тести. Рівень надійності цих тестів – сто відсотків. Це має унікальне значення для діагностики. Друге – якщо людина перехворіла, в її крові є вже відповідні антитіла. Ці антитіла, плазма крові може бути дуже важлива для вироблення імуноглобуліну, який потім може бути використаний і для вакцини, і для ліків", - пояснює Порошенко.

Порошенко також повідомив, що керівництво Вінницького центру вийшло з ініціативою безкоштовно протестувати всіх медпрацівників області, а також педагогів.

"Головний лікар Центру вийшов з ініціативою на Фонд, щоб надати ту кількість тестів, які дозволять зробити тестування всім без винятку медичним працівникам Вінниччини. В середньому кожна лабораторія отримає від 200 до 1000 тестів. Для того, щоб була реалізована така ініціатива, прийнято рішення, що Центр отримає загалом 10 тисяч тестів. Для того, щоб всі лікарі Вінниччини, всі медичні працівники мали можливість безкоштовно протестуватися. У нас чітко розплановано. Ми домовилися, тут будуть і пацієнти, які потребують особливої уваги. В першу чергу діти. І вінницькі педагоги, які сьогодні також після пом’якшення карантину матимуть змогу спілкуватись, і ця програма спільними зусиллями буде реалізована. Лабораторія в Центрі є, якість є", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, загалом Фонд Порошенка вже доставив в Україну 31 тисячу високоточних ІФА-тестів виробництва Roche, які надходять у медзаклади країни.

З початку епідемії коронавірусу у Порошенка реалізували соціальні та благодійні проекти на суму 100 мільйонів гривень.