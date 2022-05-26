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Порошенко передав пікапи й генератори у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко передав нові пікапи, а також Starlink, генератори й інше спорядження бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Славетна і героїчна 28-ма, на плечі якої лягає захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Півдня. Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу "прилітає" кожен день", - сказав Порошенко.

28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

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