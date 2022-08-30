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Порошенко передав чергову партію техніки на фронт

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П'ятий президент Петро Порошенко передав чергову партію техніки для бійців, які зараз на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад", відправляються в одну з бригад.

"Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні сили України. Ми віримо в успіх ЗСУ", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону "Госпітальєри".

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України