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Порошенко передав у МОЗ протоколи китайських експертів щодо лікування коронавірусу

Новини » Політика     03.04.2020 - 21:25
Порошенко передав у МОЗ протоколи китайських експертів щодо лікування коронавірусу
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Документи були отримані партією "Європейська солідарність" в рамках міжпартійної співпраці із китайськими партнерами

П'ятий президент України Петро Порошенко направив міністру охорони здоров‘я України протоколи китайських експертів щодо попередження, контролю, діагностики та лікування коронавірусу COVID 19, розроблені на основі практичного досвіду боротьби з хворобою. Про це повідомляє пресс-служба "ЄС", передає РБК-Україна.

Зазначається, що документи були отримані партією "Європейська солідарність" в рамках міжпартійної співпраці із китайськими партнерами.

"Всебічний обмін інформацією і даними – перш за все про темпи поширення хвороби, її особливості, а також напрацьовані протоколи лікування та реабілітації після COVID-19 із залученням найкращих міжнародних практик є критично важливим", - сказав Порошенко.

Також лідер "Європейської солідарності" висловив глибоку вдячність дружній китайській стороні за увагу та допомогу Україні важливими знаннями й безцінним досвідом протидії епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні в боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Раніше в уряді повідомляли, що Світовий банк виділить Україні додаткові 35 млн доларів в рамках спільного проєкту з підтримки медичної галузі. Загальний бюджет проекту СБ та МОЗ складе 135 млн доларів. Кошти спрямують на закупівлю медичного обладнання та реконструкцію амбулаторій.

Крім того, уряд сподівається на отримання додаткових 5 млрд доларів від МВФ до кінця 2020 року. Для отримання траншу від МВФ парламенту необхідно ухвалити у другому читанні закон про банки.

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