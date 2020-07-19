Порошенко передав 1800 ІФА-тестів на коронавірус лікарням Тернопільської області

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко зауважив, що влада обіцяла медикам захист, натомість 900 тон масок на початку епідемії були вивезені за кордон

Під час перебування у Тернопільській області п‘ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав медзакладам чергову партію ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як повідомили в прес-службі, 1000 тестів отримала Тернопільська університетська лікарня, ще по 400 тестів - Тернопільська міська лікарня N2 та Теребовлянська центральна районна лікарня.

"Дякую за ту допомогу, яку ви постійно надаєте нашому колективу. Ми добре розуміємо вартість лабораторного оснащення, ці методики, які ви даєте, дають нам можливість моніторити ситуацію в колективі. Це вже друга серія тестів, яку ми отримуємо. За першою програмою майже 300 працівників було протестовано. На жаль, епідеміологічна ситуація не покращується, і ми повинні розуміти, що моніторинг медичного персоналу - це одна з найважливіших цілей", - сказав генеральний директор Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар

Своєю чергою, Порошенко зауважив, що влада обіцяла медикам захист, натомість 900 тон масок на початку епідемії були вивезені за кордон.

"Наша команда, бачачи незграбність дій влади, завезла 130 тисяч захисних антивірусних костюмів найвищої якості. І я щасливий, що ми захистили сотні, а може й тисячі лікарів. Більш як три тисяч потрапило саме в Тернопільську область. Додатково завезли захисні маски, антивірусні окуляри, пульсоксиметри. Відновили апарати ШВЛ", - сказав Порошенко.

За його словами, тести безкоштовні, їх розробка завершилася 10 травня, а вже 17 травня перша партія була в Україні.

"2 тисячі тестів коштом нашої команди у Тернопільську область було поставлено в минулому місяці. Сьогодні - ще майже 2 тисячі тестів. В першу чергу лікарі мають пройти найнадійніше тестування для то, щоб знайти антитіла і провести діагностику. Я дуже хотів би, щоб наші лікарі були захищені", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що парламентська команда "Європейської солідарності" продовжує відстоювати соціальний захист медпрацівників.

"Так, як ми ставимося до наших воїнів на фронті, - так само треба ставитися і до соціального захисту лікарів, і щодо заробітної платні. На час, коли вони задіяні до пандемічних заходів, заробітна плата має бути більша на 300%", - переконаний Порошенко.

Він нагадав, що ініціював запровадження страхування для медиків на випадок захворювання коронавірусною хворобою. Проте монобільшість фактично обдурила лікарів, вихолостивши закон про страхування.

"Просто обманули лікарів. У нас було - ті, хто захворів, отримують компенсацію від держави стільки, скільки отримує поранений воїн. В залежності від важкості хвороби 100-200-300 тисяч. Не дай Боже, хвороба призвела до трагічного наслідку - мільйон шістсот тисяч. Щодо страхування лікарів від хвороби вони сказали: тільки тоді, коли лікар стане інвалідом. Але від коронавірусу інвалідами не стають. Або помирають, або одужують. І ви просто дурите людей", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала 200 ІФА-тестів від Фонду Порошенка. У медзакладі зазначають, що це дозволить завершити тестування лікарів, медпрацівників та персоналу лікарні на антитіла до коронавірусу.

Раніше чергову партію ІФА-тестів, які виявляють антитіла на коронавірус, від Фонду Порошенка передали партійці “Європейської солідарності" лікарням Львівської, Запорізької і Рівненської областей.