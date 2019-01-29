ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко усунув голову РДА на Закарпатті

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 16:55
Порошенко усунув голову РДА на Закарпатті
Фото: Михайла Русанюк (facebook.com/Михаил Русанюк)

Порошенко усунув Михайла Русанюка з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області

Президент України Петро Порошенко усунув Михайла Русанюка від посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження №6 / 2019-рп, опубліковане на сайті глави держави.

"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України відсторонити Михайла Русанюка Михайловича з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція України з дозволу Генеральної прокуратури України розсекретила матеріали злочинної діяльності Русанюка.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці задокументували злочинну діяльність голови Виноградівської районної державної адміністрації. Він налагодив корупційну схему укладання договорів на постачання товарів, виконання робіт і послуг за бюджетні кошти і подальше безперешкодне їх перерахування.

Раніше був зафіксований факт вимагання неправомірної вигоди в сумі 28 тисяч гривень і отримання частини коштів в сумі 14 тисяч гривень за укладання договорів на постачання будівельних матеріалів в установи освіти Виноградівського району та перерахунок бюджетних коштів (сума за договорами становить 139 тисяч гривень).

Форум по висуненню Порошенка відбувся у Києві Геращенко пояснила, чому Порошенко йде на вибори самовисуванцем
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся