Порошенко усунув голову РДА на Закарпатті

Фото: Михайла Русанюк (facebook.com/Михаил Русанюк)

Порошенко усунув Михайла Русанюка з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області

Президент України Петро Порошенко усунув Михайла Русанюка від посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження №6 / 2019-рп, опубліковане на сайті глави держави.

"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України відсторонити Михайла Русанюка Михайловича з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція України з дозволу Генеральної прокуратури України розсекретила матеріали злочинної діяльності Русанюка.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці задокументували злочинну діяльність голови Виноградівської районної державної адміністрації. Він налагодив корупційну схему укладання договорів на постачання товарів, виконання робіт і послуг за бюджетні кошти і подальше безперешкодне їх перерахування.

Раніше був зафіксований факт вимагання неправомірної вигоди в сумі 28 тисяч гривень і отримання частини коштів в сумі 14 тисяч гривень за укладання договорів на постачання будівельних матеріалів в установи освіти Виноградівського району та перерахунок бюджетних коштів (сума за договорами становить 139 тисяч гривень).