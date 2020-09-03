Порошенко: отруєння Навального - доказ того, що для Путіна немає "червоних" ліній

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, демократичний світ має посилити санкційний режим проти Кремля

Цинічний замах на вбивство проти лідера російської опозиції із використанням хімічної зброї - чергове підтвердження злочинної сутності Кремля. Це доказ того, що для президента РФ Володимира Путіна немає жодних "червоних ліній" та моральних запобіжників.

Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає сайт політсили.

"Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального - це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна", - заявив Порошенко.

Він також висловив сподівання, що за "рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля".

Нагадаємо, 2 вересня німецький уряд заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний речовиною класу "Новачок", яка потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Своєю чергою, на інформацію відреагувала німецька канцлер Ангела Меркель, яка заявила, що Німеччина чекає пояснень від влади Росії.