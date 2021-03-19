Порошенко: опозиція - за вакцинацію, але у влади немає вакцин

Відсутність необхідної кількості вакцин в Україні через бездіяльність влади є єдиною причиною зриву антиковідної кампанії.

Про це з трибуни Верховної ради заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

Він наголосив, що влада намагається перекласти відповідальність на опозицію. Натомість саме влада не забезпечила Україну достатньою кількістю доз для масового щеплення.

"Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин", - зазначив Порошенко.

За його словами, влада завезла лише 500 тисяч вакцин.

"Міністр охорони здоров’я Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого. Брехня. Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca. Брехня. Ляшко стверджував, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Станом на 19 березня - нуль", - додав Порошенко.

Крім того, політик переконаний, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

"Ми не дамо їм зараз приводу для того, щоб відтягнути і відтермінувати вакцинацію. Але ми вимагаємо, щоб цей закон протягом короткого проміжку часу вдосконалили, захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на Міністерство охорони здоров’я і на уряд", - резюмував Порошенко.

