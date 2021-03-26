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Порошенко обговорив з послом КНР питання поставок COVID-вакцини

Автор: РБК-Україна

26 березня лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з послом Китайської народної республіки в Україні Фань Сяньжуном. Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться на сайті політсили.

Порошенко звернув увагу на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і наголосив на нагальній необхідності вакцинації українських громадян.

У цьому зв’язку він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України.

Порошенко також закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.

Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.

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Новини України Порошенко ПетроКитайВакцина від коронавірусу
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