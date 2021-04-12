ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко: загострення на Донбасі викликано політикою "умиротворення агресора"

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 15:26
Порошенко: загострення на Донбасі викликано політикою "умиротворення агресора" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Росія нарощує військову потужність на кордонах з Україною, аби залякати світ ескалацією у центрі Європи й змусити Україну піти на поступки.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу у Верховній раді.

За його словами, нинішня ситуація стала можливою через те, що влада два роки намагалась вести політику "умиротворення агресора".

"Брязкання зброєю з боку Володимира Путіна має дві мети. Перша мета - це залякати світ ескалацією в центрі Європи, для того, щоб зупинити можливий негативний для Путіна розвиток подій напередодні виборів у Державну думу Росії після того, як новообраний президент Байден (президент США Джозеф Байден, - ред.) продемонстрував свою рішучість і ефективність в захисті інтересів демократії у світі", - заявив Порошенко.

Друга мета, за словами Порошенка, змусити Україну піти на поступки, в тому числі і в реалізації так званого російського розуміння її "миротворчих" зусиль.

"Погодження на формулу Штайнмаєра, відкидання дорожньої карти реалізації мінського процесу, яка нами була чітко узгоджена з нашими партнерами - німцями, французами і американцями. І спроби почати все з нуля. Але, виявляється, це був шлях "в нікуди", - вважає Порошенко.

Водночас він закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і Володимира Путіна.

"Ситуація потребує чіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", - зазначив Порошенко.

Він також переконаний, що саме цьому питанню має бути присвячене засідання РНБО за участю керівників фракцій українського парламенту.

"Крім того, треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" - ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", - заявив Порошенко.

Він також зауважив, що Україна має використати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Треба на першому ж саміті НАТО - а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року - поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ. Якщо влада нерішуче діє в цьому напрямку, то нам треба розгорнути народну ініціативу, і народ України примусить українську владу. Продемонструвавши рішучість українського народу всім країнам-членам НАТО, ми можемо вийти на омріяний результат", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягування російських військ до українського кордону.

Своєю чергою, у Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Порошенко Петро Російська Федерація Донбас
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні