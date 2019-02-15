Порошенко обіцяють продемонструвати приклад чесної і чистої кампанії

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У штабі Порошенка закликали ЗМІ перевіряти інформацію

Керівник виборчого штабу кандидата в президенти України Петра Порошенка Віталій Ковальчук закликав учасників президентських перегонів відмовитися від брудних технологій і не створювати провокацій, які розколюють країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Штаб Порошенка продемонструє країні, як проводити чесну і чисту виборчу кампанію. По-перше, ми за прозоре фінансування. Тому ми пропонуємо громадськості провести моніторинг джерел наповнення виборчих фондів усіх кандидатів. В тому числі - наскільки вони відповідають реальним витратам кампанії. По-друге, ми за чесну агітацію. Тому пропонуємо всім іншим штабам відмовитися від брудних технологій під час виборчої кампанії і не створювати провокацій, які розколюють країну", - заявив Ковальчук на прес-конференції, присвяченій презентації команди штабу в п'ятницю в Києві.

Крім того, він закликав ЗМІ перевіряти інформацію і не продукувати фейки.

"Пропонуємо ЗМІ перевіряти факти і новини на достовірність. Сьогодні країна-агресор використовує фейкові новини для того, щоб зашкодити нормальному виборчому процесу в нашій країні, як це вони робили в інших країнах", - додав Ковальчук.