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Порошенко: корни нашей силы - на Майдане, где украинская свобода соединилась с достоинством

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко в День достоинства и свободы заявил, что корни украинской силы - на Майдане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"На оккупированных территориях рашисты особенно охотятся за украинскими учебниками, где упоминается Революция Достоинства. Нет в нашей новейшей истории события, которое бы ярче провело границу между "русским миром" и независимой Украиной. Наша революция перечеркнула любую возможность втягивания нашего государства в российскую империю. И продемонстрировала волю народа именно тогда, когда кремль и его муртады уже считали все решенным за спиной нас всех", - заявил Порошенко.

По его убеждению: корни нашей силы - на Майдане, где украинская свобода соединилась с достоинством.

"Здесь мы их защитили. А дальше - отстояли под Киевом, в Харьковском наступлении, в освобождении Херсона, отстаиваем в обороне Бахмута. А еще дальше – принесем их освобожденным Мелитополю и Мариуполю, Крыму и Донбассу. Потому что свободу не остановить. Потому что украинцы - непокоренная. нация", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко